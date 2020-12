Royaume-Uni : la campagne de vaccination débutera la semaine prochaine

Mercredi 2 décembre, alors que l'Angleterre vit son premier jour de déconfinement, le gouvernement a annoncé l'autorisation du vaccin de Pfizer et bioNtech dans l'ensemble du Royaume-Uni. Ce vaccin représente l'espoir d'une sortie de crise pour les habitants. "On va avoir moins peur de ce virus et ça va nous encourager à sortir de chez nous", confie une passante. Cette annonce suit les conclusions de l'agence indépendante britannique de réglementation. Selon le gouvernement, le vaccin répond aux normes de sécurité, qualité et efficacité. Les doses n'ont pas encore été livrées, mais 800 000 arriveront dans quelques jours, dès la semaine prochaine la campagne de vaccination débutera.

Le Royaume-Uni n'est plus soumis aux normes européennes

Au total, 40 millions de doses ont été commandées par le Royaume-Uni, avec deux injections par personne. "Cette annonce est une victoire politique pour Boris Johnson, explique Matthieu Boisseau, journaliste pour France Télévisons, en direct de Londres, si le Royaume-Uni a pu valider aussi vite le vaccin, c'est parce que depuis le Brexit, il n'est plus soumis au calendrier des instances sanitaires."