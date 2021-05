Régionales 2021 : les assesseurs sont prioritaires à la vaccination contre le Covid-19

Les élections régionales sont maintenues les 20 et 27 juin prochains, avec des mesures sanitaires strictes. Les assesseurs devront être vaccinés conte le Covid-19 et sont prioritaires pour obtenir un rendez-vous.

Pour pouvoir tenir un bureau de vote lors des prochaines élections régionales des 20 et 27 juin prochains, les assesseurs devront être vaccinés contre le Covid-19. Lors des dernières élections municipales, plusieurs cas de contaminations ont été observés. Rahma Koné, future assesseure, est venue demander au maire de sa commune une attestation pour pouvoir se faire vacciner en priorité. "S'il n'y avait pas eu la vaccination, j'aurais hésité, je n'aurais peut-être pas été assesseure", témoigne-t-elle.

Rassurer les électeurs

L'enjeu, selon le maire (PS) de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Mathieu Hanotin, est aussi d'éviter un effondrement de la participation, et "de rassurer nos concitoyens et concitoyennes" quant au risque de contamination dans un bureau de vote. Rahma Koné a trouvé un rendez-vous quelques heures plus tard au vaccinodrome du Stade de France. Pour d'autres futurs assesseurs, la vaccination est souhaitable, mais ne constitue pas en soi une motivation.