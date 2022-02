Paxlovid : la prescription du traitement contre le Covid-19 est très encadrée

En plus du vaccin, un traitement contre le Covid-19 est désormais disponible en pharmacie. À partir du vendredi 4 février, le Paxlovid pourra être prescrit, sous des conditions strictes. En direct sur le plateau du 12/13, Damien Mascret, médecin et journaliste, détaille les usages de ce médicament.

"C’est le premier médicament antiviral direct approuvé en France, annonce Damien Mascret, médecin et journaliste, en direct sur le plateau du 12/13. Mais tout le monde n’y aura pas accès. Ce médicament présente tout de même des contraintes. La première est qu'il doit être donné dans les cinq jours qui suivent l'apparition des symptômes (…) Deuxièmement, si on est déjà au stade où on a besoin d'oxygène, c'est trop tard. Et troisièmement, il faut être à risque de forme graves, explique-t-il, comme le diabète, l’hypertension ou l’obésité."

Le médicament ne remplace pas le vaccin

Le Paxlovid ne remplacera donc jamais le vaccin. "D’abord parce qu’il y a des contre-indications médicamenteuses. Cela veut dire qu’on ne peut pas le donner avec un autre traitement", précise Damien Mascret. Cela impliquerait également que le médecin traitant ajuste la posologie à chaque patient. Un traitement plus compliqué qu’il n’y paraît.