Pass vaccinal : Djokovic va-t-il être finalement privé de Roland-Garros ?

Novak Djokovic jouera-t-il encore un tournoi Grand Chelem ? Le Serbe a été expulsé d'Australie dimanche après-midi, après que la Cour fédérale australienne a rejeté son recours contre l'annulation de son visa au motif que le N.1 mondial de tennis, non-vacciné, représentait un "risque sanitaire". Et l'affaire Novak Djokovic s'invite désormais en France : le co-recordman de victoires en Majeurs pourrait voir Roland-Garros lui claquer la porte au nez dans quatre mois.

Il était pourtant le bienvenu, il y a encore dix jours : la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, évoquait alors sur franceinfo une "bulle sanitaire" pour se substituer au pass vaccinal.

Covid-19 : les sportifs non vaccinés pourront participer aux grandes compétitions car "la bulle sanitaire le permettra", explique Roxana Maracineanuhttps://t.co/Aw4ctbnRBQ pic.twitter.com/eoJCWgQfNl — franceinfo (@franceinfo) January 7, 2022

Mais l'actualité politique rattrape l'agenda sportif: le pass vaccinal a été voté à l'Assemblée, dimanche 16 janvier. Et la ministre rétropédale : sur Twitter, Roxana Maracineanu a ainsi réagi très rapidement en précisant que ce pass vaccinal s'appliquera dans toutes les manifestations sportives, à tous les spectateurs et tous les sportifs, y compris étrangers. Avec, donc, Novak Djokovic en ligne de mire.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Avant le vote de dimanche, par les sénateurs français, il était question de mettre en place, comme l'an passé, un dispositif sanitaire spécial comprenant des déplacements limités à des allers-retours entre le stade et l'hôtel.

Pas de système d'exemption

Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, évoquait ainsi encore dimanche cette bulle sanitaire pour l'accueil "des sportifs étrangers non-vaccinés" : "Nos équipes travaillent en collaboration avec les autorités publiques, qui préciseront les règles relatives à l'accueil des sportifs étrangers non-vaccinés pour notre tournoi en temps utile", a-t-il déclaré.

A en croire Roxana Maracineanu, ce n'est donc plus à l'ordre du jour pour Roland-Garros, le tournoi du Grand Chelem sur terre battue prévu du 22 mai au 5 juin.

Il est facile d'imaginer désormais que la ministre des Sports et les organisateurs de Roland-Garros vont se réunir au plus vite pour mettre en place un protocole clair et précis. La FFT a toujours travaillé jusqu'à présent en étroite collaboration avec les autorités publiques et c'est elle, in fine, qui précisera les règles relatives à l'accueil des sportifs non-vaccinés. Il est probable qu'il n'y ait pas un système d'exemption pour éviter ce qu'il s'est passé pour Novak Djokovic en Australie.

Aujourd'hui, il n'y a que trois joueurs non vaccinés parmi les 100 meilleurs joueurs du monde, dont Novak Djokovic.