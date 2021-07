Pass sanitaire : sera-t-il obligatoire ?

Le gouvernement mise sur la vaccination contre le Covid-19 et le pass sanitaire. Qu'est-ce qui pourrait changer ?

Faudra-t-il bientôt brandir un pass sanitaire pour aller au théâtre, au musée ou simplement au restaurant ? Dans un courrier adressé aux parlementaires, daté du 1er juillet, Jean Castex indique : "dans l'hypothèse où les risques de circulation virale viendraient à augmenter, la question pourrait ainsi être posée d'en étendre le champ d'application".



Les restaurateurs craignent un ralentissement de leur activité

Shirley Deltour, restauratrice, a rouvert récemment. Elle craint un ralentissement de son activité, "on a été fermé très longtemps, j'estime que cette mesure est encore un ralentissement dans notre chiffre d'affaires, notre clientèle, notre ressource". De leur côté, les clients sont partagés : "je ne suis pas pour une contrainte de plus, on en a eu assez depuis 16 mois", explique un client. Côté politique, les arbitrages devraient intervenir d'ici la fin de la semaine.