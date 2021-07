Pass sanitaire : Olivier Véran précise les modalités

Le 21 juillet, tous les français de plus de 12 ans devront présenter un pass sanitaire pour entrer dans les restaurants, bars et centres commerciaux. Comment faire avec les moins de 18 ans qui n'ont pu être vaccinés que mi-juin ? "Nous avons consulté des experts, l'ensemble des ministres et nous avons identifié une solution (...) de manière à ne pas gâcher les vacances. Pour eux, le pass sanitaire s'appliquera à partir du 30 août", explique Olivier Véran.

"Je ne serais jamais dur avec les soignants"

Le ministre précise qu'avec le pass sanitaire, nous pourrons bientôt tomber le masque, en théorie le 21 juillet, modulo "que le variant Delta n'ait pas changé la donne, nous sommes partis pour lever l'obligation de port du masque là où le pass sanitaire s'applique". Le ministre pourrait-il virer des infirmières ou aides-soignants non-vaccinés ? "Je ne serai jamais dur avec les soignants (...) En revanche, nous leur disons que la vaccination des soignants est une priorité pour la nation, il faut être sûr de ne pas transmettre [aux patients] le virus." Et pourquoi les pompiers doivent être vaccinés, et pas les policiers ? "Les pompiers rentrent dans les services d'urgence avec les malades et font partie des transporteurs sanitaires", estime le ministre.