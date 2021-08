Pass sanitaire : il concerne désormais les salariés au contact du public

Se faire contrôler pour pouvoir travailler, c'est maintenant la norme. Depuis le lundi 30 août, le pass sanitaire est requis pour les salariés accueillant du public. Une obligation bien acceptée par la responsable d'une salle de sport parisienne. "C'est simple, on le fait déjà avec nos clients, ça nous rajoute juste quelques QR codes supplémentaires à scanner", dit-elle. Et cette nouvelle mesure semble rassurer les adhérents. "C'est un lieu où on se croise, on touche de l'équipement, c'est cohérent", souffle un sportif.

Suspension possible du contrat

Sont concernés les restaurants, les cinémas, et les transports longue distance par exemple. Sinon, ils doivent être mis à l'écart du public, et à un autre poste si possible. C'est le cas d'une soigneuse de zoo en Normandie, elle a reçu sa seconde dose il y a moins d'une semaine. Mais si aucune solution n'est trouvée, le patron peut suspendre le contrat, et donc le salaire de l'employé. En cas de manquement, l'employeur s'expose à une fermeture administrative de sept jours.