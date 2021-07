Pass sanitaire : bientôt obligatoire pour entrer à l'hôpital

Sauf urgence, il faudra présenter un pass sanitaire pour entrer dans les hôpitaux. Impossible de visiter un proche sans vaccination ou test PCR négatif. Devant cet hôpital parisien, la mesure divise : "je pense que c'est très bien, je suis moi-même vaccinée, je me suis fait vaccinée précocement justement parce que je suis garde-malade", témoigne une dame. "S'il fallait, je n'irais plus visiter les gens à l'hôpital, il y a le téléphone, il y a plein de choses qui peuvent remplacer les directs", témoigne un homme qui refuse la vaccination.



"Ça va à l'encontre de nos principes fondamentaux "

La mesure concerne également les patients. Sauf urgence, ils ne pourront plus se rendre à l'hôpital pour des soins sans pass sanitaire. Une annonce qui provoque de vives réactions chez les soignants : "faire un choix entre des gens qui seront vaccinés, pas pour les faire soigner, c'est plus que choquant, ça va à l'encontre de nos principes fondamentaux", explique un soignant. "On est là pour soigner, pas pour dire qui doit l'être ou pas. On est des soignants, on ne se soucie pas de ce qu'il y a derrière", rapporte une soignante. La mesure doit inciter à la vaccination. Le texte de loi est examiné par le Sénat, la mesure n'entrera pas en vigueur avant le mois d'août.