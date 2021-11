Pandémie de Covid-19 : "Nous sommes dans un monde d'apartheid vaccinal", déplore le président du Forum mondial sur la paix

Alors que le taux de vaccination à l'échelle mondiale est loin d'être un succès, Pascal Lamy, président du Forum mondial sur la paix, qui se tient du 11 au 13 novembre 2021 à Paris, a estimé mercredi 10 novembre que le monde se trouvait désormais "dans un apartheid vaccinal". "La France et l'Europe ont fait plus que les autres avec l'initiative Covax, mais pas assez, et de très loin. Il faut partager les doses qui sont produites et que certains pays riches stockent", a poursuivi l'ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, invité de l'émission "Votre invité politique" sur franceinfo.

"Il y a aujourd'hui à peu près un milliard de doses qui pourraient être mises à la disposition des pays les plus pauvres." Pascal Lamy, président du Forum mondial sur la paix sur franceinfo

Emmanuel Macron et la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris donneront le coup d'envoi jeudi du Forum de Paris sur la paix, consacré cette année à la réduction des fractures mondiales. Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus. La vaccination dans le monde devrait figurer au menu des discussions, d'autant que le président français, lors de son allocution télévisée du 9 novembre, avait déclaré que la "population mondiale dans son ensemble" devait être "immunisée".