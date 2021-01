OnVousRépond : posez-nous toutes vos questions sur les vaccins

Une semaine après le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19, franceinfo se mobilise lundi 4 janvier à la radio, sur le canal 27 et sur le web.

Face aux incertitudes, questionnements et lueurs d’espoir que soulève le déploiement du vaccin contre le Covid-19, franceinfo accompagne les Français en leur apportant éclairages et décryptages, en leur donnant la parole et en répondant à leurs questions tout au long de la journée du lundi 4 janvier.

Posez-nous vos questions dans le formulaire ci-dessous. Certaines d'entre elles seront sélectionnées et feront l'objet de réponses détaillées sur nos antennes. Vous pourrez aussi poser vos questions dès 8 heures au standard de franceinfo au 01 56 40 41 11, via le Live de franceinfo.fr ou sur Twitter, avec le #OnVousRépond.

Experts, médecins, scientifiques, spécialistes de franceinfo… tous se mobilisent pour écouter, échanger et répondre à vos questions.