"On a besoin de donner l'exemple" : des médecins généralistes réclament de pouvoir se faire vacciner dans les Ehpad contre le Covid-19

Le syndicat de médecins généralistes MG France a réclamé dimanche 3 janvier la possibilité pour tous les professionnels de santé libéraux de se faire vacciner contre la Covid-19 dans les Ehpad.

"Il y a une double raison pour demander à être vacciné rapidement", a expliqué sur franceinfo Jacques Battistoni, président de MG France. "La première c'est se protéger, car les généralistes sont parmi les soignants qui voient le plus souvent des patients susceptibles de les contaminer, on a un certain nombre de patients qui ont le Covid. Et puis parce qu'on a besoin de donner l'exemple."

"On a besoin de montrer à la population que ce vaccin est à la fois pas dangereux et efficace pour protéger contre l'infection." Jacques Battistoni à franceinfo

"Notre parole aura d'autant plus de poids et de sens auprès des patients qu'on pourra leur répondre, à la question 'et vous docteur, est-ce que vous allez vous faire vacciner ?', 'oui je l'ai fait.'" "C'est un des rares moyens dont on dispose pour lutter contre le Covid", a insisté Jacques Battistoni.

"Ce n'est pas très compliqué de vacciner beaucoup de gens. On a l'expérience de la vaccination anti-grippale." Jacques Battistoni à franceinfo

Par ailleurs, selon le président du syndicat MG France, les médecins généralistes seront prêts quand il s'agira pour eux de vacciner la population générale. "Pendant des années, les généralistes ont été les seuls à vacciner et on vaccinait en quelques semaines une quinzaine de millions de personnes. Donc vacciner la population est tout à fait à notre portée", a-t-il assuré.