Omicron : l'efficacité des vaccins existants remis en question

Depuis sa récente identification datée du 25 novembre dernier, le variant Omicron suscite l'inquiétude des scientifiques, dont le patron de la firme Moderna, qui a mis au point un vaccin contre le covid-19. "Compte tenu du grand nombre de mutations, il est fort possible que l'efficacité de tous les vaccins diminue", déclare Stéphane Bancel, le PDG de Modern.

Des réponses d'ici deux semaines

Les scientifiques ont déjà mis en place une méthode pour évaluer l'efficacité des vaccins. Elle consiste à faire développer Omicron en laboratoire, puis à le mettre en contact avec une cellule appartenant à une personne vaccinée, afin de voir la réaction de ses anticorps. "On cherche maintenant à comprendre ce virus, comment il se multiplie, est ce qu'il est plus transmissible, plus sensible", explique le professeur Olivier Schwartz, responsable de l'unité Virus et immunité de l'Institut Pasteur. Il affirme que des résultats pourront déjà être communiqués dans un délai avoisinant les deux semaines.