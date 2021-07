Obligation vaccinale des soignants : en Angleterre aussi le débat a lieu

Le gouvernement anglais a annoncé il y a deux semaines vouloir rendre la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux qui travaillent dans les maisons de retraite. La mesure devrait être votée mais elle suscite le débat.

Alors que la question de l'obligation vaccinale contre le Covid-19 se pose en France, le débat est similaire de l'autre côté de la Manche. Le Parlement anglais doit prochainement statuer sur une obligation pour les personnels des maisons de retraite et de soins. La décision fait peu de doute puisque la proposition est faite par le gouvernement qui dispose d’une large majorité. Cependant, cette perspective fait débat.

Un choix contesté

Une fois la décision validée par le Parlement, les personnels visés auront 16 semaines pour se faire vacciner. Il faudra impérativement recevoir les deux doses. Cela concerne les soignants mais aussi tous les intervenants réguliers : des coiffeurs, des bénévoles, des esthéticiennes… Sans immunisation, ceux-là ne pourront plus entrer dans les établissements et ne pourront donc plus travailler. En revanche, les familles des résidents, les amis, les mineurs, les artisans qui viennent faire des travaux ne seront pas concernés.

Le gouvernement anglais a pris cette décision il y a deux semaines et depuis de nombreux directeurs de maison de retraite alertent sur les conséquences. Dans un secteur où les salaires sont faibles et la main d’œuvre rare, cela pourrait conduire à une pénurie d’employés. Certains ont déjà fait savoir qu’ils préféreraient démissionner que de se voir imposer le vaccin. Des avocats ont mis en garde également sur la validité juridique d’une telle obligation qui bafouerait, selon eux, les droits individuels. Ils promettent de longues joutes devant les tribunaux.