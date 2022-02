Nouvelle-Zélande : "Baby Shark" et la "Macarena" diffusées en boucle pour disperser des manifestants

Les manifestants anti-vaccin vont-ils craquer ? Alors qu'ils campent depuis une semaine sur les pelouses du Parlement néo-zélandais, à Wellington, les autorités ont tenté d'assommer les manifestants, dimanche 13 février, en diffusant à tue-tête des musiques infernales, notamment Baby Shark, Macarena et Mandy, de Manilow.

Mais les centaines de manifestants, inspirés par l'autoproclamé "convoi de la liberté" canadien, ont dansé dans la boue sur les airs censés les obliger à se disperser, et ont riposté avec leurs tubes favoris.

“Baby Shark”, mud, straw and dancing at the Parliament Grounds Occupation pic.twitter.com/bQEK0rV50I