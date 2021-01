Nancy : la vaccination anti-coronavirus des plus de 75 ans débute

Mardi 12 janvier, les opérateurs d'un centre d'appel de Nancy (Meurthe-et-Moselle) n'ont pas une minute de répit. Les personnes de plus de 75 ans peuvent, depuis la veille, décrocher un rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19. La demande est si importante qu'il y a déjà une semaine d'attente pour avoir un rendez-vous. "Le téléphone ne fait que de sonner. D'ailleurs, on n'a pas le temps de raccrocher que ça résonne déjà. Ça se remplit très vite", confie Laeticia Piqué, opératrice téléphonique.

Vaccination prise d'assaut

Lundi, à Nancy, plus de 2 000 personnes avaient déjà pris rendez-vous pour une vaccination, provoquant la saturation des lignes. La ville de Nancy est la première en France à ouvrir la vaccination aux personnes de plus de 75 ans, hors Ehpad. Mercredi, neuf centres de vaccination de la ville accueilleront, en plus des soignants, des personnes de plus de 75 ans. Le ministère de la Santé lancera les inscriptions au niveau national à partir de jeudi 14 janvier.

Le JT

Les autres sujets du JT