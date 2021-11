Mobilisation contre le pass sanitaire : le préfet de Guadeloupe instaure un couvre-feu dès ce soir en raison d'"actes de vandalisme"

Le préfet de Guadeloupe a décidé d'instaurer un couvre-feu à partir de 18 heures (23 heures à Paris), vendredi 19 novembre, jusqu'à 5 heures du matin le lendemain. Cette décision a été prise en raison "des mouvements sociaux en cours et des actes de vandalisme", précise un communiqué. Le préfet Alexandre Rochatte dit tenir compte des "incendies de biens publics, barrages sur les routes, jets de pierres sur les forces de l'ordre, tirs de mortier", et interdit également la vente d'essence en jerrican dans le cadre de cette mesure décidée sans limitation de date.

Compte tenu des mouvements sociaux en cours & des actes de vandalisme, le préfet #Guadeloupe, a décidé l’instauration d’un #CouvreFeu à compter de ce jour

de 18h à 5h

La vente d’essence en jerrican est également interdite

Tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires. pic.twitter.com/yPlh4EMB4o — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) November 19, 2021

La mobilisation lancée il y a cinq jours par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19 se double désormais de violences commises par des émeutiers. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, a annoncé l'ouverture de deux enquêtes pour "dégradation par incendie en bande organisée et vols avec dégradation en bande organisée", concernant "des attaques de magasins", dont cinq bijouteries pillées à Pointe-à-Pitre.

>> Covid-19 en Guadeloupe : quatre questions sur la grève générale contre la vaccination obligatoire des soignants et le pass sanitaire

Le gouvernement avait haussé le ton en annonçant l'envoi de 200 policiers et gendarmes. Ces renforts seront sur place "dans les prochains jours", ont annoncé les ministres des Outre-mer Sébastien Lecornu et de l'Intérieur Gérald Darmanin, en condamnant "avec la plus grande fermeté les violences qui se sont déroulées ces dernières heures en Guadeloupe".