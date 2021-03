Marseille :500 vaccinations seront faites par jour dans le Vélodrome dès la semaine prochaine

L'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé mercredi 10 mars que, comme le souhaitait le maire de Marseille Benoît Payan, le stade Vélodrome allait se transformer en centre de vaccination dès la semaine suivante, devenant le plus grand centre de la ville. Selon une source proche contactée par franceinfo, 500 injections seront faites chaque jour dans un premier temps, puis jusqu'à 1 500 quotidiennement, en fonction des livraisons de doses.

Les vaccins des laboratoires Pfizer-BioNTech et AstraZeneca vont être utilisés en suivant les recommandations de la Haute autorité de santé.

Par ailleurs, Benoît Payan a été reçu mercredi 10 mars à l'Elysée par le président Emmanuel Macron, avec qui il a eu un "long échange constructif" sur la situation sanitaire, la campagne de vaccination à Marseille et les mesures sanitaires, selon un communiqué de la ville. Le message du maire "a été accueilli positivement par le chef de l'Etat et sera suivi de réunions de travail entre l'Etat et la ville".