Manifestations anti-pass sanitaire : une nouvelle journée de mobilisation pour les opposants

Pour ce septième samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire, "d'après les renseignements des services de police, on attend entre 140 et 180 000 manifestants. Si c'est confirmé, cela voudrait dire qu'il y a un tassement de cette mobilisation", relate Carol Cuello, journaliste de France Télévisions, en direct de la place Denfert-Rochereau à Paris.

237 000 personnes au plus fort des manifestations samedi dernier

"Il y en avait 175 000 samedi dernier et au plus fort des manifestations on a compté 237 000 personnes dans les rues en France", rappelle le journaliste. "Ici, à Paris, il y aura quatre départs de cortèges différents, et en dehors de Paris, les manifestations les plus importantes sont attendues à Toulon (Var) et à Montpellier (Hérault). Et il faut savoir que le thème de la vaccination des enfants est devenu le thème principal", conclut Carol Cuello.