Les Etats-Unis autorisent le vaccin anti-Covid de Pfizer pour les enfants entre 5 et 11 ans

C'est le début d'une nouvelle campagne de vaccination. Les Etats-Unis ont autorisé vendredi 29 octobre le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour les 5 à 11 ans, ouvrant la voie au lancement imminent d'une nouvelle grande étape de la campagne d'immunisation, qui concerne 28 millions d'enfants dans le pays.

Cette autorisation en urgence de l'Agence américaine des médicaments (FDA) a été accordée après le passage en revue minutieux des résultats d'essais cliniques menés par Pfizer sur plusieurs milliers d'enfants.

Mardi, un comité d'experts américains s'est prononcé en faveur de cette immunisation. Les enfants "sont loin d'être épargnés par les dommages du Covid-19", avait rappelé Peter Marks, de la FDA, en introduction.

Chez les 5 à 11 ans, plus de 1,9 million de cas de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, plus de 8.300 hospitalisations, et une centaine de décès, a-t-il détaillé.