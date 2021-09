Le Covid-19 fait des ravages en Guyane

La Guyane est frappée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19. Face au nombre croissant de jeunes patients, un secteur leur est réservé au centre hospitalier de Cayenne. Les hôpitaux sont débordés et n'arrivent plus à faire face à l'afflux de patients. L'offensive du variant Delta est brutale en Guyane depuis août. Mobilisés depuis des mois, les personnels soignants sont exténués. Avec 24 morts en huit jours, un taux d'incidence de plus de 500 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants et 113 patients hospitalisés dont 31 en réanimation, la pression est forte dans les trois hôpitaux du département.

Forte résistance au vaccin

Du personnel est réquisitionné, mais cela ne suffit pas. La prise en charge des patients est de plus en plus compliquée. À Saint-Laurent, le personnel non-vacciné proteste contre la vaccination obligatoire. Dans cet hôpital, seulement la moitié des soignants a reçu au moins une dose. Le département affiche le taux de vaccination le plus faible de France : 30% des plus 12 ans ont reçu les deux doses.