Royaume-Uni : le variant Delta du coronavirus est 60% plus contagieux que le variant Alpha, estiment les autorités sanitaires

Le variant Delta du coronavirus, désormais dominant au Royaume-Uni, est 60% plus contagieux que le variant Alpha dans le pays, estiment les autorités britanniques dans leur dernier point sur la circulation des variants (contenu en anglais). Une estimation réalisée d'après une étude, qui n'a pas encore été rendue disponible. Selon les dernières données publiées par le Public Health England, plus de 90% des nouveaux cas de contaminations enregistrés dans le pays sont liés au variant B.1.617.2, initialement identifié en Inde et renommé il y a peu "Delta" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le 6 juin, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, avait avancé sur le plateau de la BBC que ce nouveau variant dominant était 40% plus contagieux que le variant Alpha, détecté au Royaume-Uni à la fin 2020. Cette révision à la hausse intervient quelques jours avant l'annonce de la décision du gouvernement sur la levée des dernières restrictions. Selon le quotidien The Times (article en anglais) le gouvernement de Boris Johnson envisage à présent de reporter cette date de quatre semaines.

Des données hospitalières rassurantes

Public Health England note toutefois un point "encourageant". Il observe que cette augmentation des cas ne s'accompagne pas pour l'heure d'une hausse des hospitalisations dans les mêmes proportions. Un millier de patients malades du Covid-19 se trouvent actuellement dans les hôpitaux britanniques. "Les données montrent que le programme de vaccination continue d'atténuer l'impact de ce variant" chez les populations où le nombre de personnes ayant reçu deux doses de vaccin est élevé, souligne l'organisme public.