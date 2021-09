L'obligation vaccinale pour les soignants est "une très mauvaise nouvelle", selon le médecin Arnaud Chiche, créateur du collectif Santé en danger

L'obligation vaccinale pour les soignants est "une très mauvaise nouvelle", a affirmé sur franceinfo le docteur Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur à Hénin-Beaumont, créateur en juillet 2020 du collectif Santé en danger, mercredi 15 septembre alors que l'obligation vaccinale pour les personnels soignants est entrée en vigueur ce mercredi. "Toute décision qui fait qu'il y a moins de soignants à l'hôpital est une très mauvaise décision", estime Arnaud Chiche.

"L'obligation vaccinale ne se discute pas quand on est soignant en 2021", tient d'abord à marteler le médecin. Mais parmi les réfractaires à la vaccination, il note "des gens opposés par dogmatisme" qui sont "difficiles à récupérer". Et puis il y a ceux "qui ont peur, très peur". Pour eux, "les décisions prises sont assez violentes et brutales", juge Arnaud Chiche. "Cela m'attriste." Face à eux, le gouvernement devrait "faire preuve d'un peu d'humilité". Il prône une "main tendue qui permettrait à ces soignants de s'informer plus, de partir en formation, pour les délivrer du piège dans lequel ils se sont mis". Il propose de leur "donner des cours d'infectiologie, de leur expliquer comment sont fabriqués les vaccins, pourquoi et comment cela va sauver des vies, leur faire de l'épidémiologie".

"Les autres obligations vaccinales sont plus anciennes, plus inscrites dans nos habitudes." Arnaud Chiche à franceinfo

Selon Arnaud Chiche, "le fait d'avoir limité l'obligation vaccinale aux soignants a cristallisé les choses. S'il y avait eu une obligation généralisée, peut-être que les choses auraient été différentes". Mais aujourd'hui, "le traitement est un peu abrupt" pour des soignants qui ont travaillé "parfois en étant malade Covid et parfois en manquant de matériel de protection". Pour eux, "on aurait pu trouver une solution intermédiaire".

"Les hôpitaux vont mal et il n'y a pas assez de soignants", rappelle le créateur du collectif Santé en danger. "Le ministère de la Santé serait très inspiré d'accorder un sursis supplémentaire" aux soignants qui ne sont pas encore vaccinés, "ne serait-ce que pour être certain que pour ceux qui sont sincèrement effrayés, on va pouvoir essayer de les récupérer", ajoute Arnaud Chiche.