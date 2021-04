Infographies Moins d'AstraZeneca et de Janssen, davantage de Pfizer : visualisez en un gif l'évolution des prévisions de livraisons des vaccins

Moins d'AstraZeneca et de Janssen, davantage de Pfizer : visualisez en un gif l'évolution des prévisions de livraisons des vaccins

Depuis le début du mois de janvier, le gouvernement a adapté ses prévisions de livraisons de doses au fil des multiples imprévus dans sa stratégie vaccinale contre le Covid-19. Des retards d'AstraZeneca, de CureVac et de Janssen, mais compensés par des doses supplémentaires de Pfizer : Franceinfo fait le point en un gif.

C'est une promesse qui engage une lourde logistique. "D'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés", a déclaré Emmanuel Macron le 31 mars dernier lors d'une allocution télévisée. Pour y parvenir, l'exécutif a mis en place dès le début de l'année un plan de prévision de livraisons des précieuses doses de vaccin. Mais depuis, de multiples imprévus et retards dans les livraisons sont venus tempérer certains objectifs.

D'importants retards de livraisons pour AstraZeneca, un report de celles des premières doses du vaccin allemand CureVac, et au total moins de doses livrées qu'escompté pour les premiers mois, mais davantage de Pfizer pour compenser, pour la fin du premier semestre... Depuis le mois de janvier, semaine après semaine, le gouvernement a modifié ses prévisions en fonction de ces aléas, comme le montre ce graphique animé.

Au premier rang des déconvenues, AstraZeneca. Le vaccin suédo-britannique a accumulé les retards de livraisons aux pays de l'Union européenne, et par conséquent à la France. Alors que le gouvernement prévoyait début janvier des livraisons d'AstraZeneca à hauteur de 28 millions de doses pour le mois de juin, ses prévisions ont été rapidement revues à la baisse, et les plus récentes font état de 14,7 millions de doses seulement.

Dès le 22 janvier, AstraZeneca avait annoncé que ses livraisons prévues pour le printemps allaient être moins importantes qu'escompté. Des imprévus répétés en mars, qui ont fini par provoquer la colère de l'Union européenne. A tel point que la Commission européenne a engagé une action en justice contre le laboratoire le 26 avril, dénonçant des livraisons aléatoires et une violation du contrat initial.

Autre imprévu visible sur la dernière ligne de notre graphique animé : des reports importants du vaccin allemand CureVac. Alors que le laboratoire envisageait les premières livraisons en mars, il n'a toujours pas reçu d'autorisation de la part des autorités sanitaires. Pour le vaccin de Janssen (filiale du laboratoire Johnson & Johnson) également, les délais ont été allongés.

Tous ces retards ont pour l'instant engendré des livraisons bien plus faibles que prévues. Entre janvier et mars, un total de 15,8 millions de doses a ainsi été reçu, d'après la Direction générale de la santé (DGS). Bien moins que les 21 millions espérés initialement.

Pour mieux visualiser les différences entre le tout premier tableau prévisionnel, datant de janvier, et le plus récent, publié par la DGS le 28 avril, faites glisser la barre centrale de l'infographie ci-dessous.

A moyen terme cependant, le gouvernement affirme pouvoir maintenir son cap et le nombre de doses envisagées pour la France en juin 2021 reste inchangé : l'exécutif en prévoyait initialement 77 millions, et ce chiffre a varié mais retrouvé son ambition initiale dans les derniers tableaux prévisionnels de la DGS. Même si, pour le mois de mai, les prévisions ont été abaissées, passant de 56 à 45 millions de doses.

En réalité, le maintien de cette prévision de 77 millions de doses reçues d'ici le mois de juin s'explique par un report des livraisons de Pfizer de mai 2021 au mois suivant, mais également par une augmentation des livraisons : mi-avril, la DGS a annoncé une rallonge de plus de 7 millions de doses supplémentaires, prévues pour le deuxième trimestre. Une accélération réalisée à l'échelle de toute l'Union européenne. Il faudra attendre le mois de juin, et les livraisons effectives, pour savoir si le cap sera maintenu.