"Il y aura moins de craintes" : la vaccination contre le Covid-19 étendue aux aides à domicile de plus de 50 ans rassure les professionnels

Eliane est auxiliaire de vie. Nous la retrouvons chez une de ses patientes qui souffre de la maladie d’Alzheimer. "Je fais un petit peu le ménage et je soutiens la dame moralement, explique-t-elle. On joue ensemble aussi, c'est pour donner un petit peu la joie." L’épidémie de Covid-19 et ce qu’elle implique comme le port du masque, les gestes barrières ou la peur de transmettre le virus, tout cela a bouleversé la relation qu’Eliane entretient avec ses patients : "Avec le masque, ils ont du mal à comprendre quand on parle. Ça diminue la relation entre l'auxiliaire de vie et la bénéficiaire. J'ai peur pour moi, et j'ai aussi peur pour les patients."

La vaccination contre le Covid-19 doit être notamment élargie dans les prochains jours aux "pompiers et aux aides à domicile de 50 ans et plus", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, mardi 5 janvier sur RTL. Ce vaccin dont va pouvoir bénéficier Eliane est un motif d’espoir : "Pour les auxiliaires de vie, se faire vacciner est déjà un bénéfice, même moralement. Il y aura moins de craintes de transmettre [le virus] aux patients parce qu’ils sont fragiles."

De nombreuses questions en suspens

Le déploiement accéléré du vaccin est une bonne nouvelle également pour le directeur de l’association Age et Vie, une structure d’aide et de soins à domicile. Mais Hervé Robert est surpris, il a appris la nouvelle mardi matin en écoutant la radio, et depuis, il n’a reçu aucune précision des autorités de santé sur la mise en œuvre de cette vaccination pour les aides à domicile.

Les questions que se posent le directeur de l'association sont poutant nombreuses : "C'est concrètement quelles informations je donne aux auxiliaires de vie et aides à domicile de plus 50 ans ? Sur quelles bases ? Sur quels protocoles ? Pour se vacciner où et dans quelles conditions ? Comment recenser les personnels ? Autant d'interrogations, effectivement, pour la mise en œuvre pratique pour les salariés qui sont volontaires pour être vaccinés." Les détails de ce déploiement doivent encore être précisés mercredi 6 janvier lors d’une réunion avec Brigitte Bourguignon, secrétaire d’Etat à la santé.