Hérault : cluster de variant Delta dans une classe de CM1

Le centre de dépistage s'est installé sur la place centrale de Lansargues, dans l'Hérault. Depuis le matin du vendredi 9 juillet, les habitants viennent se faire tester avec la crainte, pour certains, de se faire contaminer. Une vaste campagne de dépistage mise en place depuis la découverte d'un foyer épidémique d'une école primaire. Plusieurs élèves ont contracté le variant Delta.

Bloquer la propagation

"Il y a eu une boum effectuée dans une classe de CM1, et à partir de là des cas ont été recensés. On était partis au départ avec 16 cas, là maintenant nous sommes largement au-dessus de ce chiffre" explique le maire Michel Carlier. Les autorités appellent donc la population à se faire tester dès que possible et, si ce n'est pas déjà fait, à se faire vacciner. Pour cela, le vaccibus des pompiers de l'Hérault propose, sans rendez-vous, de recevoir une première dose de vaccin.