Guadeloupe : une "solution individuelle" sera examinée pour les personnels suspendus

Une tentative d'appaisement en Guadeloupe. Le gouvernement envisage une "solution individuelle" pour les personnels soignants et pompiers de Guadeloupe devant être suspendus car rétifs à la vaccination obligatoire, selon un communiqué du ministère des Outre-mer, diffusé jeudi 25 novembre. Le ministère s'est engagé à "appliquer la loi avec proportionnalité et discernement dans le cadre des instances locales de dialogue et d'écoute", est-il précisé.

"Il est légitime qu'une solution individuelle puisse être proposée à chaque personnel devant être suspendu" a ajouté le ministère, qui tiendra vendredi à 15 heures une réunion similaire avec le président du conseil régional, le président du conseil départemental et les parlementaires du territoire de Guadeloupe.

Le ministre prochainement sur place

Alors que l'opposition à l'obligation vaccinale a constitué l'élément déclencheur de la crise, qui s'est étendue à des revendications sociales, les maires de Guadeloupe proposent également que les soignants ne souhaitant pas se vacciner soient soumis à des tests PCR "réguliers". "Les travaux interministériels doivent (...) se poursuivre dans les heures à venir pour annoncer la stratégie retenue", a dit le ministère.

Les élus demandent aussi la venue de Sébastien Lecornu sur place "dans un délai assez court" et l'ouverture d'un débat sur une éventuelle évolution du statut de la Guadeloupe. Selon le ministère, Sébastien Lecornu se rendra "prochainement sur place", mais un tel déplacement "ne doit pas s'organiser sous la pression et doit s'inscrire dans le cadre d'engagements précis et partagés".