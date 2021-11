Guadeloupe : le conflit s'enlise

Des forces de l'ordre déployées dans les rues du Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Toute la nuit de lundi 22 au mardi 23 novembre, les gendarmes et les policiers ont été sur le qui-vive. Dans certains quartiers, les violences ont éclaté. "Ce sont des personnes malheureusement défavorablement connues des services de police et profitent de cette crise pour s'exprimer dans la violence", expliquait mardi matin le ministère des Outre-mer sur le plateau des 4 Vérités de France 2.

Création d'une instance de dialogue

Le conflit s'enlise : les barrières sont présentes depuis une semaine et les grévistes ne comptent pas lâcher. "On va continuer notre mobilisation, même si cela sera compliqué", explique Teddy Sazerman de l'Union des travailleurs de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Jean Castex a lancé un appel au calme, mais a refusé de revenir sur l'obligation vaccinale des soignants. L'exécutif a proposé la création d'une instance de dialogue, qui ne convainc pas les grévistes. Si la plupart des riverains comprennent les manifestations, la majorité déplore des violences. Depuis le début de la crise, il y a eu 90 interpellations et plus de 60 gardes à vue, selon le ministère de l'Intérieur.