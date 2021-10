Grippe : la campagne de vaccination se lance avec de l'avance

Depuis un an, les gestes barrières ont permis d'éviter à la grippe de se propager. Néanmoins, le virus saisonnier fait son grand retour. Le début de la campagne de vaccination a été lancée à destination des plus fragiles, vendredi 22 octobre, avec quatre jours d'avance.

À peine arrivé en pharmacie, le vaccin contre la grippe saisonnière connaît déjà un franc succès. "Je le fais régulièrement tous les ans depuis que je suis ayant droit. C'est une garantie supplémentaire pour passer l'hiver tranquille", explique un Parisien venu faire le vaccin. Malgré les recommandations de la Haute Autorité de santé, qui préconise de faire le vaccin contre le Covid-19 en même temps, certaines pharmacies s'y refusent encore pour des questions logistiques.

Encore plus nécessaire de se vacciner contre la grippe

Les pharmaciens ne sont pas les seuls à pouvoir administrer des doses de vaccin contre la grippe. Les généralistes sont également aptes à l'injecter. "Le fait qu'on était confiné et que pour diverses raisons, il n'y a pas eu d'épidémie et de cas de grippe l'année dernière (...) c'est l'immunité collective qui est amoindrie", détaille Stéphane Foulon, un médecin généraliste de la Somme (Hauts-de-France). Les autorités sanitaires s'inquiètent désormais de voir le Covid-19 et la grippe cohabiter et ont pour objectif de vacciner massivement en France.