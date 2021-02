Grève chez Sanofi : les syndicats s'opposent à la délocalisation d'une partie de la recherche en Chine

La direction de Sanofi Recherche et Développement a confirmé lors d'un CSE central, jeudi 28 janvier, la suppression de 364 emplois en France. Ces suppressions et transferts de postes s'inscrivent dans la restructuration annoncée en juin 2020 par le groupe pharmaceutique : le laboratoire avait alors dit vouloir supprimer jusqu'à 1 700 emplois en Europe, dont un millier en France sur trois ans.

C'est principalement la recherche et développement pharmaceutique qui est visée. En 12 ans, le nombre salariés en recherche et développement pharmaceutique a presque été divisé par deux. Une stratégie mise en cause par les syndicats : "C'est un carnage total, accuse Pascal Collemine, délégué central CGT chez Sanofi. La direction, comme elle l'a dit depuis plusieurs mois, prend le virage biotechnologique et décide d'abandonner la chimie des petites molécules en interne, et donc une grosse partie de cette chimie médicinale qui était faite en région parisienne, va être délocalisée en Chine."

"S'ils veulent se réorienter et se tourner vers les biotechnologies, pourquoi pas, on n'est absolument pas contre. Mais qu'ils embauchent des forces vives au lieu de faire des plans de suppression d'emplois, tels qu'ils en font à tout bout de champ." Pascal Collemine, délégué CGT chez Sanofi à franceinfo

Les salariés de Strasbourg, dont tous les postes doivent être transférés en région parisienne, ont déjà manifesté la semaine dernière. Et d'autres actions sont encore prévues cette semaine, plus particulièrement sur les sites dédiés à la recherche pharmaceutique.

La direction de Sanofi, de son côté, assure que "la R&D (Recherche et Développement) est au coeur de l'ambition d'innovation de Sanofi" et bénéficiera d'"investissements massifs", dans le cadre de la "nouvelle stratégie".