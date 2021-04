Grenoble : des enseignants réussissent à prendre rendez-vous pour être vaccinés contre le Covid-19 avant d'être refoulés

Une anomalie qui n'aura pas duré longtemps. Des enseignants de tous âges ont pu prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 dans un grand centre de vaccination de Grenoble (Isère) avant de s'en faire interdire l'accès, a appris l'AFP lundi 12 avril, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré (article réservé aux abonnés).

Plusieurs enseignants ont témoigné avoir pris rendez-vous auprès du CHU de Grenoble en mettant en avant leur qualité professionnelle, à la suite d'un message passé de "bouche à oreille" leur assurant que c'était possible dès cette semaine. Lundi matin, ils ont été refoulés du centre de vaccination géant installé dans le parc des expositions Alpexpo, au sud de Grenoble.

Une option en test sur la plateforme en cause

Le rectorat se dit "assez surpris de ce qui s'est passé" et assure n'avoir transmis "aucune communication invitant les enseignants à prendre rendez-vous par quelque biais que ce soit."

"Suite à la création momentanée par la plateforme de prise de rendez-vous en ligne Keldoc d'un motif TEST-NE PAS UTILISER pour la vaccination des enseignants de plus de 50 ans, une confusion a pu apparaître vendredi 9 avril. La hotline de prise de rendez-vous de vaccination (04 76 76 86 18) ayant ainsi pu donner des rendez-vous par erreur vendredi", a finalement expliqué l'hôpital dans un communiqué. Le CHU Grenoble-Alpes ajoute que "les enseignants ne sont aujourd'hui pas éligibles à la vaccination" et que "aucun contrôle [n'est] possible au moment de la prise du rendez-vous".