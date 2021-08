Fin de la gratuité des tests : "Se tester tous les jours", ce n'est pas "le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie", assure l'infectiologue Karine Lacombe

Les tests PCR seront payants à partir de mi-octobre sauf s'ils sont demandés par un médecin, a indiqué mercredi 11 août le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire.

"La vaccination représente le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie et ce n'est pas de se tester tous les jours ou les trois jours", insiste jeudi 12 août sur franceinfo Karine Lacombe, infectiologue, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris. "C'est un choix de société que l'on fait. Collectivement on décide de se protéger contre une épidémie qui a fait des ravages depuis un an et demi."

Pas une mesure discriminatoire, selon Karine Lacombe

Fixer la fin de la gratuité des tests à mi-octobre, laisse le temps de "compléter son schéma vaccinal. Je ne pense pas que ce soit une mesure discriminatoire. En revanche, là où il est extrêmement important d'agir dès maintenant c'est l'accès à la vaccination pour tous et très facilement."