Fake news : une rumeur selon laquelle les personnes vaccinées ne peuvent pas donner leur sang circule

Selon une rumeur qui a circulé récemment sur les réseaux sociaux, les personnes vaccinées ne pourraient plus donner leur sang. "Ce sont des publications partagées notamment par des internautes plutôt défavorables au vaccin", explique le journaliste Ambroise Bouleis sur le plateau du 20 Heures de France 2. Cette information proviendrait de la Croix Rouge du Japon ou de la Croix Rouge américaine, qui auraient demandé à ceux qui étaient vaccinés contre le Covid-19 de ne plus donner leur sang, car cela "détruit complètement leurs anticorps naturels". Sur le site internet de la Croix Rouge japonaise, pourtant, une publication du mois de février fait simplement savoir que l'éligibilité des personnes vaccinées était à l'étude.

Pas de contre-indication

"C'est relativement classique, en France aussi on commence par demander l'avis des autorités de santé", note le journaliste. Depuis le 14 mai, les personnes vaccinées sont ainsi éligibles au don du sang au Japon. Aux États-Unis aussi, il n'y a aucune contre-indication, selon la Croix Rouge. Cette information est aussi valide en France, d'autant qu'en ce moment, les réserves de sang s'amenuisent et doivent être reconstituées au plus vite avant l'été.

