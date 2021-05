Eurozapping : une prime pour se faire vacciner contre le Covid-19 en Slovénie

La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit en Slovénie mardi 18 mai. Une entreprise a choisi d’offrir une prime de 70 euros aux salariés qui accepteront d’aller se faire vacciner contre le virus avant le 15 août.

En Bulgarie aussi, la vaccination contre le Covid-19 continue mais dans un lieu assez inédit. Avec l’accord du gouvernement bulgare, le docteur Milen Vrabevski a aidé à mettre en place des centres aux portes du pays. Ils accueillent notamment des Macédoniens du Nord, dont 120 000 d’entre eux disposent d’un passeport bulgare.

Des pénuries de main d’oeuvre au Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni se déconfine progressivement et de nombreuses entreprises se retrouvent en manque de main d’oeuvre, en particulier dans les bars et restaurants. "Dans la restauration, on a besoin de plus de personnel. Les gens ne viennent plus au bar, il faut les servir à table, ce qui signifie trois ou quatre personnes de plus par service qu’avant", confie Charlene Lyons, propriétaire d’un pub. La reprise du marché de l’emploi pourrait être la plus forte depuis 70 ans dans le pays.