Eurozapping : le G7 débloque plus de 7 milliards d’euros pour favoriser l’accès au vaccin contre le Covid-19

Les pays membres du G7 se sont réunis lors d’une réunion via visioconférence, vendredi 19 février. À la suite d’une discussion présidée par le Premier ministre britannique Boris Johnson, il a été décidé de débloquer plus de sept milliards d’euros pour garantir un accès équitable au vaccin contre le Covid-19.

Les personnes sans domicile fixe vaccinées en Russie

En Russie, les personnes sans domicile fixe peuvent elles aussi se protéger face à l’épidémie de Covid-19. Un centre d’aide propose de les accueillir pour qu’elles puissent être vaccinées contre le virus.

En Slovaquie, pour tenter d’aider les soignants et rassurer les patients, des prêtres se rendent dans les services hospitaliers. Ils apportent un peu de calme et de spiritualité dans des établissements débordés face à l’afflux de patients touchés par le Covid-19. Avec 24 décès pour 100 000 habitants, la Slovaquie est devenue depuis 15 jours le pays le plus touché au monde après le Portugal.

