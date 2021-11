Eurozapping : La Russie et l’Allemagne en panique face à la flambée des cas de Covid-19, l’Angleterre rend obligatoire la vaccination des soignants

En Allemagne, la quatrième vague fait des ravages. Le nombre de contaminés ne cesse d’augmenter. Après la Saxe, pass sanitaire ou test PCR négatif deviennent obligatoires dans les bars et restaurants de Bavière. Les hôpitaux sont débordés. "Si nous avions vacciné davantage en boostant avec des troisièmes doses, nous ne serions pas obligés de prendre des mesures radicales", rapporte Axel Fischer, responsable du groupe hospitalier de Munich. Avec 67% de vaccinés, le pays prépare de nouvelles mesures et les entreprises pourraient bientôt exiger un test quotidien, une guérison ou une vaccination pour pouvoir travailler.

Record de cas et de morts en Russie

Pendant ce temps, la Russie déplore un nouveau record de morts. Après onze jours de confinement, Moscou vient de rouvrir les magasins et l’épidémie continue de flamber. Plus de 1 200 décès et 40 000 nouveaux cas en moins de 24 heures. Mais une partie de la population reste réticente à la vaccination. L’Angleterre rend la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. 90% du personnel médical britannique a déjà franchi le pas mais il reste 100 000 soignants à convaincre d’ici avril prochain. "Il faut aider le personnel soignant à faire un choix positif", témoigne Sajid Javid, ministre britannique de la Santé.