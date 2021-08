Eurozapping : des inondations ont touché la Turquie

Après avoir été touchée par des graves incendies, la Turquie doit désormais faire face à un autre problème de taille. Le pays est frappé par des inondations. Des immeubles menacent de s’effondrer et de nombreuses voitures ont été renversées. Le dernier bilan fait état de six morts et plusieurs disparus.

La sphère médiatique sous contrôle en Pologne

Avec une courte majorité, le parlement polonais a adopté un texte sur les médias. Il prévoit notamment de mieux encadrer le contrôle des télévisions ainsi que le rôle des diffuseurs. Une manière de museler les médias pour les députés conservateurs au pouvoir. Certains opposants dénoncent un projet jugé liberticide. L’adoption de cette loi a été dénoncée par la commission européenne.

En Bulgarie, la campagne de vaccination contre le Covid-19 peine à avancer. La population se montre réticente au vaccin. Seulement 15% des sept millions d’habitants ont reçu les deux doses. Officiellement, plus de 18 000 personnes y sont mortes du Covid-19.