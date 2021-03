Eurozapping : la Pologne se confine à nouveau

La Pologne se confine à nouveau. Face à la saturation des hôpitaux, le gouvernement va apposer d'avantages de restrictions dans le pays, à partir de samedi 20 mars et jusqu'au 9 avril. Les déplacements seront très restreints, les bars et restaurants restent fermés et les théâtres, salles de sport et grands magasins vont l'être également.

Au Royaume-Uni, la vaccination contre le Covid-19 est étendue. Près de 25 millions de Britanniques ont déjà reçu la première dose du vaccin, dont la moitié d'entre eux avec AstraZeneca. Les autorités veulent accélérer le rythme, Boris Johnson a annoncé qu'il se ferait vacciner avec AstraZeneca.



L'Islande ouvre ses portes aux touristes vacccinés

L'Islande attend le retour des touristes. À partir de jeudi 18 mars, les voyageurs étrangers vaccinés contre le Covid-19 seront autorisés à entrer en Islande. Une bonne nouvelle pour le tourisme durement touché par la pandémie. Pour les touristes vaccinés, aucun contrôle ni restriction ne seront imposés.