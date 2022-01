Europe : premier grand rendez-vous européen à l'Élysée

27 commissaires européens dîneront, jeudi 6 janvier, à l’Élysée avec Emmanuel Macron et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. "Au menu des discussions, la lutte contre la pandémie, la relance économique au niveau européen, mais aussi des dossiers jugés prioritaires par le chef de l'État comme la réforme de l'espace Schengen et la mise en place d'un salaire minimum", rapporte Caroline Motte, journaliste à France Télévisions, en duplex depuis le palais de l'Élysée.



Une visite au Panthéon

Au niveau international, les tensions en Ukraine et les relations post-Brexit seront évoquées lors du dîner. Vendredi 7 janvier, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen tiendront une conférence de presse commune à l'Élysée pour afficher une volonté commune. "Ils se rendront au Panthéon pour rendre hommage à Simone Veil et Jean Monnet, deux fervents européens", ajoute la journaliste de France Télévisions.