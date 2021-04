Eure : à Pont-Audemer, les vaccins contre le Covid-19 sont administrés dans une chapelle

La campagne de vaccination s'accélère en France. Dans le département de l'Eure, 14 centres de vaccination sont ouverts, et certains dans des endroits insolites comme une ancienne chapelle.

Des vitraux et une statue de la vierge Marie sont le décor d'un centre de vaccination plutôt insolite dans l'Eure : celui de la commune de Pont-Audemer. Depuis Pâques, la ville a décidé d'utiliser l'ancienne chapelle de l'hôpital pour y vacciner sa population contre le Covid-19. Ceux qui viennent se faire vacciner ou qui les accompagnent sont parfois un peu surpris. "C'est bien dans la chapelle, parce que c'est atypique", se ravit une habitante. "C'est joli parce que c'est clair, c'est haut de plafond, c'est beau", décrit une autre.

Augmenter le nombre de vaccinations

Avant, la vaccination avait lieu dans le restaurant du personnel, mais les locaux ne permettaient pas d'assurer l'augmentation du nombre de patients. Direction la chapelle pour passer à la vitesse supérieure. Le but est de passer d'environ 1 200 vaccinations par semaine à environ 2 500 vaccinations courant mai. Le centre accueille des patients six jours sur sept, et le vaccin administré est le Pfizer.