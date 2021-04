États-Unis : le retour de la croissance

Attente à l'embarquement, magasins d'aéroport ouverts, le redémarrage du trafic aérien est, aux États-Unis, le signe que l'économie repart. "C'est notre premier voyage depuis un an. Je suis vacciné, elle est vaccinée, mais on porte quand même nos masques" témoigne un homme assis à côté de sa femme en salle d'embarquement. Au total, 106 millions d'Américains ont reçu une première dose de vaccin, de quoi redonner confiance.

90 % de vaccinés en juillet

"Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous avons 60% de revenus en moins. La demande est toujours moitié moins qu'avant, mais on est sur la bonne voie", déclare, optimiste, Scott Kirby, PDG d'United Airlines. Et l'aérien n'est pas le seul secteur à reprendre. Vente de voitures et construction caracolent en tête. En mars 2021, 916 000 emplois ont été créés, un record pour le pays. En juillet prochain, les États-Unis espèrent avoir vaccinés 90 % de leur population.