États-Unis : la vaccination contre le Covid-19 bientôt obligatoire dans les entreprises

Désormais, les employés du gouvernement fédéral devront être vaccinés contre le Covid-19 aux États-Unis. De manière générale, tout salarié d’une entreprise de plus de 100 personnes devra présenter un pass sanitaire. Cela concerne plus de 80 millions de personnes. Certaines entreprises ont déjà pris les devants, et n’ont pas attendu l’obligation légale. Dans une entreprise de biotechnologie du Maryland, par exemple, les règles sont déjà mises en place et la vaccination obligatoire.

Plus de recrutement sans pass

"Ce n’est pas juste une question de liberté individuelle, la pandémie nous a montré que parfois on doit agir pour le bien de la communauté", explique une employée. Pourtant, 20% des employés de cette entreprise refusent encore de se faire vacciner. "Nous ne ferons aucun recrutement de personnes non vaccinées, et nous voulons progressivement convaincre nos employés actuels, soit d’être vaccinés, soit de pouvoir justifier de deux tests PCR négatifs par semaine", affirme le PDG du groupe Qiagen, Thierry Bernard.