Etats-Unis : des primates du zoo de San Diego vaccinés contre le Covid-19

Ils sont devenus les premiers primates non humains à recevoir une injection contre le Covid-19. Des grands singes pensionnaires du zoo de San Diego ont été piqués avec un vaccin conçu spécifiquement pour les animaux, ont indiqué les responsables du zoo sur Twitter, vendredi 5 mars.

A win for science: our partners at @Zoetis, a veterinary pharmaceutical company, developed a vaccine for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19) that we used to vaccinate great apes at the Zoo. The vaccine was created specifically for animals. @NatGeo https://t.co/ZpM5QVD4pl