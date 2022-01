Épidémie : les parents encore réticents à faire vacciner leurs 5-12 ans

Dans un centre de vaccination parisienne, tout est organisé pour accueillir les enfants, jusqu’à la récompense après la piqûre. Un petit plus pour certains, mais pas l’essentiel pour Raphaël, dix ans, et son papa : "On vient se protéger et protéger les autres", dit le jeune garçon. Ces enfants vaccinés restent des exceptions. Moins de 2 % des 5-9 ans et 6 % des 10-11 ans ont reçu leur première dose.

Protéger les enfants contre les formes sévères de Covid-19

Il y a effectivement encore beaucoup de questions chez les parents. "C’est difficile de se faire un avis", selon un père de famille. Christophe Delacourt, chef du service pneumologie pédiatrique à l’hôpital Necker, examine toutes les études disponibles, et selon lui, "le bénéfice de la vaccination chez les enfants de cinq à onze ans est d’abord individuel. (…) Dans un contexte d’infection virale avec beaucoup de cas chez les enfants, c’est nécessaire de protéger les enfants contre ces formes sévères." Aujourd’hui, plus de cinq cent cinquante enfants de moins de dix ans sont hospitalisés avec le Covid-19.