En Meurthe-et-Moselle, les centres de vaccination fermés faute d'approvisionnement

Une retraitée qui devait recevoir son injection du vaccin contre le Covid-19 est très en colère. "Je suis déçue, très très déçue. J'y pense sans arrêt depuis l'annulation de ce rendez-vous vendredi. Surtout que je ne sais pas quand on va me rappeler", dit-elle. En Meurthe-et-Moselle, les centres de vaccination contre le coronavirus ont fermé leurs portes depuis plusieurs jours. La faute a un problème d'approvisionnement en doses du vaccin. Des centaines de rendez-vous ont été annulés.

"Ces centres de vaccination sont fermés parce qu'il y a quand même un défaut d'organisation. On sait pertinemment que sur un million de personnes vaccinées, il y a 100 000 personnes de moins de 50 ans qui ont été vaccinées. Et on n'est pas sûrs que toutes ces personnes aient des pathologies graves", pointe Rémi Unvois, le vice-président de la Confédération des syndicats médicaux français.

Aucune date n'a été donnée pour la reprise de la campagne de vaccination dans le département.