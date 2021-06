Don de doses du G7, les chiffres en France, le point sur la vaccination contre le Covid-19

Les dirigeants du G7 ont annoncé, vendredi 11 juin, qu’ils allaient donner un milliard de doses de vaccin aux pays plus pauvres.

Un milliard de doses de vaccin contre le Covid-19 va être envoyé dans les pays les plus défavorisés. Les pays du G7 en ont fait l’annonce, vendredi 11 juin. Il ne s’agit pas seulement d’un geste altruiste. "Pour l’instant, la planète n’est pas suffisamment protégée. On a environ 6% de la population mondiale qui a reçu une première dose, auxquels on ajoute 6,3% de la population qui a reçu deux doses. On voit bien que c’est insuffisant", précise le docteur Damien Mascret, en direct du 20 Heures de France 2. Plus le virus circule, plus le risque de l’émergence de nouveaux variants est important.

44,5% de la population française a reçu une dose

En France, 44,5% de la population a reçu une dose, et seulement 22,3% qui a reçu les deux doses. Ces chiffres sont encore loin de ceux avancés par les scientifiques pour atteindre l’immunité collective, situés autour de 80%. "Tant que le virus circule parce qu’il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, il y a un risque de contamination", indique Damien Mascret.





