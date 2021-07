DIRECT. Variant Delta : l'Indonésie élargit les restrictions contre le Covid-19 à l'ensemble du pays

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: A 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



La Cnil a donné le feu vert pour l'envoi aux médecins libéraux de la liste de leurs patients non-vaccinés.





Le taux de réussite avant rattrapage est de 90,5%, un chiffre légèrement inférieur à celui de l'an dernier. Vous pouvez retrouver tous les résultats dans notre moteur de recherche.



Le bureau politique des Républicains a voté à l'unanimité le calendrier pour désigner son candidat à l'élection présidentielle, sans trancher sur la tenue ou non d'une primaire



Au bout du suspense. L'Italie est venue à bout de l'Espagne aux tirs au but et se qualifie pour la finale de l'Euro.

: "La Cnil, en principe défavorable à une telle pratique, considère que la situation sanitaire exceptionnelle peut la justifier."



Dans son avis, la Commission nationale de l'informatique et des libertés valide l'envoi aux médecins de la liste de leurs patients non-vaccinés mais sous plusieurs conditions. Cela doit concerner "uniquement" les médecins qui en font la demande. La liste doit être supprimée par le médecin "dès la fin de l’action de sensibilisation". Et le but doit être "d'informer et de sensibiliser, et non d’essayer de convaincre".

: La Cnil valide l'envoi aux médecins de la liste de leurs patients non-vaccinés.

: Ils sont devenus "travailleurs essentiels" avec la pandémie, et revendiquent désormais des droits. Les livreurs de nourriture new-yorkais, surnommés "deliveristas" car essentiellement d'origine hispanique, commencent à s'organiser pour améliorer leurs conditions de travail.

: Le gouvernement indonésien a élargi à l'ensemble de l'archipel les restrictions ordonnées pour faire face à la flambée épidémique, en raison de la propagation du très contagieux variant Delta. En un mois, le pays est passé d'environ 6 000 cas par jour à 26 000 cas par jour (en moyenne sur 7 jours).

: Les touristes étrangers vont devoir sortir le porte-feuille. A partir d'aujourd'hui, les tests deviennent payants pour eux. Mais la mesure risque d'amplifier le recours aux fausses attestations. "Il suffit d'ouvrir ce fichier en PDF, et je change juste les quatre dates qu'il y a à changer", explique à franceinfo une jeune femme.

: Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lance un appel "à la responsabilité" de la population pour qu'elle se fasse vacciner, l'avertissant que le territoire, exempt du virus, ne pourrait "éternellement" rester coupé du monde. "Cet isolement ne peut pas être éternel", a mis en garde Thierry Santa, président du gouvernement collégial, évoquant une possible réouverture des frontières au 31 décembre 2021.

: Bonjour @GerardoMontpellier. Pour le moment, les autorités françaises peinent à reconnaître la vaccination des Français vaccinés à l'étranger. En arrivant sur le sol français, vous devez présenter un certificat de vaccination émanant du pays de résidence, comme l'explique France 24.

: Bonjour, je rentre de deux ans de mission au Sénégal où j'ai été vacciné avec AstraZeneca. Que dois-je faire pour obtenir le pass sanitaire ?