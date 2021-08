DIRECT. Covid-19 : la vaccination devient obligatoire à Hong Kong pour certaines professions

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le modèle de mail est le suivant Certificat-vaccin-covid.fde1[at]diplomatie.gouv.fr. Attention, le chiffre dans l'adresse mail change en fonction de votre pays de résidence, comme le signale la liste publiée par le secrétaire d'Etat au Tourisme.

: Vous les attendiez, le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, vient de les partager sur Twitter : les adresses mail auxquelles adresser une demande de pass sanitaire pour les Français vaccinés à l'étranger.

: Vaccination obligatoire pour les fonctionnaires et enseignants à Hong Kong. La cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, a annoncé ce matin la mesure pour donner un coup d'accélérateur à la campagne vaccinale dans la région.







: Le mouvement contre le pass sanitaire exprime "une rupture de confiance sur la façon dont les mesures sont prises", estime le politologue Antoine Bristielle, interrogé ce matin sur France Inter. Il y a "des personnes qui sont anti-vaccins, mais aussi d'autres qui manifestent plus clairement contre le pass sanitaire ou pour les libertés ou contre le fait que ce soit quelque chose qui soit imposé par le haut par le gouvernement", détaille-t-il.







: Vous êtes nombreux dans les commentaires à évoquer la fameuse adresse mail à laquelle les Français de l'étranger pourront envoyer leurs documents pour obtenir un pass sanitaire auprès du ministère des Affaires étrangères. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations à ce sujet, mais nous ne manquerons pas de vous la communiquer, dès que possible.

: Où trouver l'adresse mail s'il vous plaît ?

: Bonjour, quelle est l'adresse mail à laquelle envoyer les documents ? Les documents devront ils être traduits (justificatifs de domicile etc.)

: Avez-vous des précisions sur l'adresse e-mail ?

: Merci pour cet article mais vous n'indiquez pas quelle est l'adresse mail pour enovyer la demande. Pourriez-vous nous la partager ? merci d'avance

: Enfin ! Après des semaines d'attente, les Français de l'étranger qui ont reçu un vaccin homologué en France vont pouvoir obtenir un pass sanitaire. Preuve de vaccination, justificatif de domicile et pièce d'identité sont à joindre à une demande par mail, auprès du ministère des Affaires étrangères, a appris franceinfo.







: Même quinze ans après sa victoire au concours de chansons, Mr Lordi, chanteur du groupe de heavy metal finlandais Lordi reste une star dans son pays. Il s'est fait vacciner hier contre le Covid-19 pour encourager ses compatriotes à faire de même.







: Les hôpitaux martiniquais sont au bord de la saturation, mais difficile de convaincre la population de se faire vacciner. Et les scandales sanitaires qui ont touché l'île n'ont rien arrangé, notamment celui autour du chlordécone, rapporte notre journaliste Thibault Lefèvre.







: Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France et maire Agir de Fontainebleau (Seine-et-Marne), a appelé sur franceinfo à utiliser "l'arme absolue" de la vaccination obligatoire contre le Covid-19. "On arrive à un moment de l'épidémie où il faut qu'on aille vers des mesures qui soient à la fois efficaces et qui affirment le principe de solidarité", a-t-il estimé.

: Emmanuel Macron annonce qu'il va répondre aux questions des internautes sur la vaccination sur le réseau social TikTok, très prisé des plus jeunes (les moins vaccinés et les plus perméables aux "fake news"). Notez le dress code en tee-shirt d'un président qui a entamé ses vacances.





: Le coût du vaccin Pfizer va passer de 15,50 euros à 19,50 euros et celui de Moderna de 19 euros à 21,50 euros, avait révélé hier (en anglais) le quotidien Financial Times, qui a consulté le contrat conclu avec l'UE.

: "On les adapte, c'est demandé dans les contrats qui sont en cours de négociation, aux variants. On demande aussi que l'essentiel de la production, près de 300 composants des vaccins, soient produits sur le territoire européen."





Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et Moderna vont augmenter le prix de leur vaccin anti-Covid livré à l'UE parce qu'elles l'ont adapté aux variants. Cette information a été confirmée sur RFI par Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

: L'extension du pass sanitaire dans les bars et restaurants n'est pas encore actée. Le Conseil constitutionnel doit d'abord se prononcer le 5 août sur cette mesure. Les Sages pourraient émettre une réserve sur l'isolement obligatoire des personnes positives, et sur la suspension du contrat de travail des salariés refusant de se faire vacciner.







: "Je comprends qu'il puisse y avoir une méfiance mais il faut retrouver le chemin de la rationalité." Dans un entretien à Libération, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu s'est dit prêt à adapter le pass sanitaire au niveau local, "soit sur le calendrier soit sur les lieux concernés", pour encourager la vaccination contre le Covid-19. Il évoque également un "défi culturel" dans certains territoires.

: "Si, malheureusement, l'épidémie était encore présente à un niveau élevé, et avec un taux de vaccination insuffisant pour l'immunité de groupe, alors il faudrait peut-être recourir à l'obligation vaccinale."



"La vaccination avance bien, le pass sanitaire est une incitation", a déclaré sur RTL Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

: En Inde, plus de 4 200 personnes sont mortes après avoir été infectées par un champignon. Le ministre de la Santé de l'Etat du Maharashtra a mis en cause "l'utilisation sans discernement de stéroïdes", présents dans les corticoïdes, "pour soigner les patients du Covid-19". Je vous explique ce que l'on sait de ces cas de mucormycoses.









PANKAJ NANGIA / ANADOLU AGENCY / AFP

: Les services de soins critiques voient arriver de plus en plus de malades du Covid-19. Les équipes soignantes contactées par franceinfo décrivent une évolution du profil des patients. "Ils ne sont pas vaccinés et la moyenne d'âge est inférieure à 60 ans", affirme ainsi une soignante de l'hôpital de Perpignan (Pyrénées-Orientales). "Certains ont même la vingtaine."