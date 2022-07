DIRECT. Premier couac à l'Assemblée pour la majorité, François Braun veut "se battre" pour rétablir le projet du gouvernement sur le pass sanitaire au Sénat

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: Sur franceinfo, le député RN Sébastien Chenu estime qu'en remaniant le projet de loi du gouvernement, "le Parlement a fait son boulot, et le gouvernement semble s'en étonner".

: "On ne marchande pas avec la santé de nos concitoyens."





Invité de RTL, le ministre regrette que le projet de loi sanitaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ait été "vidé d'une partie de son contenu". Il promet de se "battre" dès aujourd'hui au Sénat pour rétablir les dispositions sur la possibilité d'un pass sanitaire aux frontières.

: "Passée l'incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au Sénat."





#COVID_19 "L'heure est grave", a réagi Elisabeth Borne sur Twitter, cette nuit, accusant "les LR et le RN" d'"empêcher tout contrôle aux frontières face au virus".

: Le ministre de la Santé, François Braun, a dit laconiquement "prendre acte" des difficultés rencontrées par la majorité à l'Assemblée nationale. Il a assuré qu'il s'emploierait à rétablir le projet de loi dans son intégralité lors de son prochain passage au Sénat.







(MAXPPP)

: Comme en témoigne le résultat serré, la séance n'a pas été de tout repos à l'Assemblée. Le projet de loi a été raboté de dispositions portant notamment sur un possible rétablissement du pass sanitaire, si bien qu'il se résume presque à son article 1, qui permet seulement de continuer à collecter des données de santé sur les tests de dépistage.

: C'est le premier texte adopté par la nouvelle Assemblée. En première lecture, cette nuit, les députés ont approuvé le projet de loi de "veille et de sécurité sanitaire", avec 221 voix pour, 187 contre et 24 abstentions. Ce texte met fin au pass sanitaire et vaccinal et enterre le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire.

: Voici les premiers titres de ce mercredi 13 juillet :



• Deux feux de forêt ont brûlé près de 1 000 hectares depuis hier après-midi en Gironde, touchant principalement le secteur de Landiras. Au moins 520 personnes habitant le secteur ont été évacuées, selon la préfecture.





• Sept départements du sud de la France sont placés en vigilance orange en raison de la canicule. Cette vague de chaleur devrait connaître son pic au plan national "entre samedi et mardi prochain", selon Météo France.





• L'Assemblée nationale a donné un premier feu vert au projet de loi sanitaire du gouvernement, qui a toutefois vu l'un de ses articles clés amputé par l'opposition, bloquant la possibilité d'un retour du pass sanitaire pour les voyages internationaux.



• Le peloton prend de la hauteur. Au lendemain de la victoire de Magnus Cort Nielsen à Megève, l'étape du jour se terminera au col du Granon, dans les Alpes, à 2 413 m, l'arrivée la plus élevée cette année. Les favoris sont attendus au tournant.