DIRECT. Covid-19 : soulagement pour les petits commerçants, qui pourront rouvrir samedi, les restaurants restent fermés

: Bonjour @Fab. Vous êtes attentif : c'est effectivement ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, sans préciser toutefois quels pourraient être les nouveaux horaires de couvre-feu. Quoi qu'il arrive, cet allégement n'aura lieu, dit-il, que si le nombre de contaminations reste en dessous de 5 000 cas quotidiens.

: En écoutant avec attention M. Macron, j'ai noté qu'à partir du 20 janvier, les horaires du couvre-feu "pourraient être décalés". Vous confirmez ?

: Bonjour et merci, @FlorianB ! Emmanuel Macron n'ayant pas détaillé les modalités du couvre-feu qui sera rétabli le 15 décembre, tout porte à croire qu'elles seront les mêmes qu'en octobre. Quelques dérogations étaient alors possibles (pour rentrer de la gare après avoir pris le train, par exemple), mais pas le fait de rouler de nuit sur autoroute. Ce point sera peut-être précisé demain matin par le gouvernement, mais je pense que vous devrez rouler de jour, à moins que le risque de bouchons incite les autorités à assouplir la règle d'ici-là.

: Bonjour @FranceInfo, avant tout merci pour votre travail, c’est toujours de qualité 👍 J’ai une question concernant le couvre-feu, j’ai pour habitude de rouler de nuit avec mes 2 enfants pour me rendre dans ma famille (10h de route). Et c’est ce que je comptais faire pour partir en vacances. Est-ce que le couvre-feu s’applique au déplacement sur autoroute ? Je vous remercie.

: Sur France 2, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin confirme qu'un ticket de théâtre, par exemple, "vaudra pour attestation" et permettra de justifier d'être dehors après 21 heures lors du couvre-feu, qui doit être rétabli le 15 décembre. Cette tolérance doit aussi s'appliquer aux séances de cinéma.





: En kiosque, ce matin, Le Figaro titre sur le (relatif) soulagement à l'annonce d'une levée progressive du confinement, tandis que Le Parisien et L'Opinion retiennent le rôle clé des vaccins dans la stratégie de l'exécutif.















: Bonjour @Obken, et merci de m'avoir fait sourire de bon matin. Ce cas de figure n'a pas été détaillé par Emmanuel Macron hier, et la levée du couvre-feu n'a été évoquée que pour le soir du 24 décembre. Je pense qu'il sera attendu que vous preniez vos dispositions pour être rentré le 25 avant 21 heures, même si je ne peux pas prédire l'appréciation du policier que vous risqueriez de croiser après 21 heures. Là encore, peut-être que le gouvernement éclaircira ce point d'ici Noël.

: Bonjour ! Une question sur le futur couvre-feu. Le 25 décembre, un retour en famille avec un départ à 18h pour une arrivée chez soi vers minuit, que se passe-t-il à 21h ? Je dois m’arrêter comme dans "Pékin express" ? Ma voiture se transforme en citrouille comme dans Cendrillon ? Ou je peux rentrer tranquillement chez moi après les fêtes, car on est dans un Etat tolérant et compréhensif ? Merci de votre réponse 😉

: Bonjour . Emmanuel Macron a simplement dit, hier, qu'il serait possible de "circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre", sans application du couvre-feu. Il n'a pas précisé si cette autorisation concernera toute la nuit du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. Ce sera peut-être détaillé demain matin. Mais, pour être honnête, je serais surpris que le couvre-feu soit rétabli à minuit, alors que sa levée est censée permettre de se rassembler pour fêter le réveillon.

: Bonjour, si je comprends bien le couvre-feu reprendra le 25 décembre et le 1er janvier à minuit. Merci de me confirmer cette situation.

: Bonjour @sportif masqué. Le seul changement annoncé à partir de samedi est le rayon (de 1 à 20 km) et le temps (de 1h à 3h) pendant lequel il est autorisé de pratiquer une "activité physique". Rien, dans le discours d'Emmanuel Macron et dans les tweets de Roxana Maracineanu, ne laisse penser que le type d'activités autorisées change - et pour l'instant, elle ne peut être que solitaire et hors des installations sportives fermées. Pour le tennis et la pétanque, je comprends qu'il faudra attendre le 20 janvier, sous réserve que la situation sanitaire évolue comme espéré.

: Bj FI. Je suis désolé, mais je ne comprends pas bien la situation s'agissant du sport même après avoir lu l'article de vos confrères de francetv sport. J'ai besoin de vos lumières. Roxana Maracineanu nous dit que : "A partir du 28 novembre, la pratique du sport sera possible". Dois-je comprendre qu'à cette date je pourrai jouer au tennis et à la pétanque, tout ça en respectant les gestes barrières ? Merci.





: Bonjour @Flavie 68. Si Emmanuel Macron n'a pas justifié cette différence dans son discours hier soir, certains éléments, résumés dans cet article, peuvent l'expliquer. Des études ont placé les restaurants, bars et salles de sport tout en haut de la liste des lieux publics sujets à des contaminations. Ce sont aussi des lieux clos où on parle et respire fort, et où le port du masque ne peut pas être permanent, contrairement aux cinémas par exemple.

: Petite question : pourquoi réouverture des cinés et musées, et pas des restaurants sachant que ce sont des lieux pouvant être plus encadrés, tout comme les salles de sport... 😕

: Bonjour . Le rayon de 20 km ne concerne que les promenades et activités physiques. Nous aurons plus de détails jeudi matin mais, à ma connaissance, il n'y aura pas de limite de distance pour vous rendre dans les commerces, tant qu'ils ne sont pas dans une autre région par exemple. D'ailleurs, aujourd'hui, il est possible d'aller faire ses courses au-delà du rayon d'1 km.

: Bonjour. J'habite en pleine campagne, à 25 km de Dijon. Pourrai-je y aller faire mes achats de Noël à partir du 28 novembre ? Merci de votre retour. Bien cordialement.

: Bonjour . Le 9 décembre, les déplacements seront toujours restreints, et ceux vers l'Outre-mer le seront donc aussi. Emmanuel Macron n'ayant pas évoqué le sujet hier, j'en déduis que les règles actuellement en vigueur s'appliqueront : pour venir, votre frère et son épouse devront présenter un résultat de test négatif de moins de 72h et justifier du motif de leur déplacement. Je vous renvoie vers le site du gouvernement pour les détails.



S'ils peuvent retarder le voyage, les déplacements entre régions seront en revanche à nouveau autorisés à partir du 15 décembre.

: Bonjour, est-ce que mon frère et son épouse peuvent venir de La Réunion le 9 décembre ? Si oui, que doivent-ils cocher sur l'attestation, et quelle sera leur adresse ? Merci !

: En Martinique, les lieux de culte et les commerces fermés à cause du confinement vont pouvoir rouvrir dès aujourd'hui, a annoncé le gouvernement hier soir. Les mêmes limites de fréquentation que dans l'Hexagone s'appliqueront. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, promet même de réexaminer toutes les restrictions, y compris la fermeture des restaurants, "dans 15 jours".

