DIRECT. Vaccination contre le Covid-19 : en Israël, les plus de 60 ans reçoivent une troisième dose "complémentaire"

Ce qu'il faut savoir

Israël prend ses précautions. Face à la recrudescence du Covid-19, l'Etat hébreu lance à partir du dimanche 1er août une campagne de vaccination "complémentaire" avec une troisième dose pour les plus de 60 ans, a annoncé jeudi le Premier ministre israélien, Naftali Bennett. Le pays, qui avait aussi lancé très tôt une campagne de vaccination massive et se targuait d'être sorti en premier de la crise, a réinstauré jeudi un pass sanitaire, obligatoire dans les lieux accueillant plus de 100 personnes. Suivez notre direct.

Retour des masques aux Etats-Unis. Les Américains, même vaccinés, sont de nouveau appelés à remettre le masque dans les zones où la circulation du virus est importante. Les employés fédéraux non vaccinés auront eux l'obligation de porter le masque partout et de se soumettre à des tests réguliers. Pour inciter à la vaccination des plus réticents, Joe Biden a appelé jeudi les autorités locales à verser 100 dollars à toute nouvelle personne se faisant vacciner, en puisant dans des fonds d'urgence débloqués pour faire face à la pandémie.

Etat d'urgence bientôt prolongé à Tokyo ? Le gouvernement japonais s'apprête vendredi à prolonger l'état d'urgence sanitaire à Tokyo jusqu'au 31 août, alors que le variant Delta y représente désormais "plus de 50% des cas", et à le réinstaurer dans quatre départements, selon les médias japonais.

Situation "désespérée" en Birmanie, d'après Londres. Le Royaume-Uni a averti jeudi le Conseil de sécurité de l'ONU que la moitié de la population birmane, soit environ 27 millions de personnes, pourrait être infectée par le virus dans les deux prochaines semaines. Selon les autorités britanniques, la situation dans ce pays, où l'armée a mené un coup d'Etat en février, est "désespérée".